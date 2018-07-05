Ванино, Хабаровский край, 5 июля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Десятки рыбообработчиков, отправляющихся на лососевую путину на Сахалин, застряли на вокзале свободного порта Ванино. На линии материковый порт Ванино — сахалинский порт Холмск остался всего один паром. Ещё один ушёл на плановый ремонт, третий пассажиров не берёт, он перевозит ГСМ. Муниципальные власти прогнозируют порядка 140 «зависших» в Ванино пассажиров ежедневно, до конца путины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Рыбообработчики из Казахстана не могут уехать на Сахалин из Ванино

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Из Казахстана, Бурятии, других регионов России и бывших союзных республик небогатый народ, не боящийся тяжелой работы, едет на Сахалин. В островном регионе в разгаре лососевая путина — хорошая возможность заработать. Но на пути к заработку встала извечная проблема последних лет — острая нехватка паромов.

«Я старший группы, мы из Казахстана выехали 19 июня. Мы тут большой группой едем, в две сахалинские компании — «Океан» и «Народы Севера». Нам принимающая сторона оплатила дорогу, суточные, всё. Но мы неделю уже тут сидим, деньги кончились», — рассказал гражданин Казахстана по имени Елдус Джармухамбетов.

В 12:00 по местному времени (05:00 мск) на вокзале удалось застать далеко не всех пассажиров, безуспешно дожидающихся паромов. Одни ушли гулять, других организованно представители местной администрации увезли в баню.

«Мы хотим поблагодарить всех ванинцев! К нам сразу приехали и представители поселковой, и районной администраций. Они подключили местных волонтёров, которые привезли нам еду. Даже заместитель главы поселка Ванино Екатерина Николаевна приехала лично, привезла продуктов. Здесь, в Ванино, живут просто прекрасные, очень душевные люди! К нам приходили и из службы капитана порта, из Морской администрации, успокоили, сказали, что нашей проблемой занимаются. Руководство вокзала и кипяток нам бесплатно организовало, и прочие удобства. В районной администрации создан штаб ЧС, который круглосуточно занимается нашей проблемой. Вот сейчас часть людей повезли в баню, мыться, они вернутся — поедут другие. Огромное им всем спасибо! От всех нас!» — добавил Елдус Джармухамбетов.

Произнеся свою благодарственную речь, гражданин Казахстана Елдус Джармухамбетов расправил плечи и с серьезным лицом произнес: «Слава России!»

«Мы ожидали, что будут сложности летом. И год рыбный, и паромов не хватает. По нашим прогнозам, до окончания путины, а это всё лето и осень, у нас будет вот так «зависать» порядка 140 пассажиров. Ведь помимо рыбообработчиков едут и обычные граждане — жители Сахалина, скоро лавина отпускников начнёт возвращаться на остров. Так что пора нам предстоит горячая. Очень ждем, когда будут построены новые паромы для линии Ванино — Холмск, это уже просто жизненная необходимость», — рассказал глава Ванинского района Александр Наумов.

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Сейчас рабочий люд, отправившийся на сахалинскую путину на заработки, мечтает, чтобы на единственном пароме добавили пассажирских мест.

«У них там всё очень строго. Есть определенное количество мест для пассажиров. И водители фур, которые едут на Сахалин, тоже считаются пассажирами. И штрафы огромные за лишних пассажиров. Но мы всё-таки надеемся, что в качестве исключения разрешат перевозить побольше. Может быть, найдут другие суда, может быть, военных попросят. Нас дома семьи ждут с заработком, а мы тут на вокзале сидим!» — поделились своей бедой рабочие.

Ночью 5 июля паром заберёт часть пассажиров с ванинского вокзала. Но утренним поездом приедет столько же рыбообработчиков, если не больше: вся рыба сейчас на Сахалине, даже на Камчатку не едет никто.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки, а порой и сотни пассажиров «зависают» на вокзале в свободном порту Ванино каждый год, на протяжении уже многих лет. Проблема в нехватке паромов, курсирующих на линии Сахалин — материк. Самая острая ситуация сложилась в 2015 году, когда на ванинском вокзале одновременно оказались порядка 1,5 тыс. пассажиров — рыбообработчиков, жителей островного региона, возвращающихся из летних отпусков. Дело доходило до нервных срывов у людей — пассажиры ложились на рельсы, плакали, кричали, говорили, что их детям нечего есть, что у них нет денег. Тогда на помощь гражданским, попавшим в беду, пришли военные — людей вывезли на остров на большом десантном корабле.

Между тем ещё в апреле сахалинские власти предупреждали о нехватке паромов в летние месяцы. Из-за ремонта паромов вместо 120 пассажиров смогут уезжать не более 50. Проблема в том, что регламент безопасности был изменён. И паром, который спокойно брал на борт 120 человек, теперь может брать не более полусотни.

Сахалинское агентство по рыболовству ещё в апреле предупреждало рыбопромышленников о возникновении проблем и настоятельно рекомендовало готовиться к доставке рыбообработчиков заранее.

Сахалинские СМИ и местные жители в социальных сетях предупреждали рыбообработчиков и о других опасностях. О том, например, что, поехав на Сахалин за длинным рублем, можно остаться не только без заработка, но и без денег на обратную дорогу. Люди и СМИ писали, что тем, кто едет на острова, стоит знать, что многие местные рыбопромышленники часто обманывают рабочих и не платят им за работу. Сахалинцы рекомендовали приезжим рабочим соглашаться только на работу по «белым» договорам и внимательно изучать условия, прописанные в документах.

В настоящее время на Амурском судостроительном заводе строятся два парома для паромной переправы Ванино — Холмск. Но новые суда пока не готовы. И до тех пор, пока они не будут спущены на воду, проблемы с перевозками пассажиров на острова будут сохраняться.