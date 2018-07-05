Москва, 5 июля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. «Человек-Муравей и Оса»

Виктор Говорков. Кино — в массы! (фрагмент). 1946

Размер не имеет значения. Или как раз имеет? Ведь всяким букашкам-таракашкам ничего не стоит пробраться туда, куда людям хода нет. А если они еще и летать умеют… и вдруг превращаться в гигантов…

В сиквеле истории про Человека-Муравья, вновь снятом Пейтоном Ридом, Скотту Лэнгу — совсем не героичному и суперминиатюрному (временами) супергерою предстоит опять спасать мир. Скотту этого совсем не хочется, а хочется попытаться собрать черепки своей порушенной по собственной глупости семейной жизни. Но труба вновь зовет, и общаться Скотту пока что придется не с собственной маленькой дочерью, а с дочерью своего благодетеля Хэнка Пима, чью опаснейшую технологию изменения размеров в очередной раз похитили. Пусть Скотт немного безалаберный и ему не всегда везет, но, может быть, с крылатой напарницей подвиги в его исполнении не так часто будут напоминать катастрофу.

«Париж. Город Zомби»

Сложно сказать, почему название дебютного фильма французского режиссера Доминика Роше исковеркали в российском прокате именно на такой манер. Может быть, русское слово, начинающееся с латинской буквы, должно напоминать самих «умертвий», которые вроде как похожи на ваших хороших знакомых, но лишь отчасти? Так или иначе, на самом деле фильм называется «Ночь пожирает мир». Слишком пафосно? Герою так не кажется…

Есть разные способы словить похмелье на чужом пиру, но барабанщик Сэм, заглянувший к своей бывшей девушке и попавший на вечеринку, побил все рекорды кошмарных пробуждений. Наутро он обнаружил, что бывшая девушка стала совсем бывшей — она и ее друзья, а заодно, похоже, и прочие парижане превратились в ходячих и очень голодных мертвецов. Теперь Сэму приходится выживать в чужом доме в окружении ломящихся с улицы монстров, питаться найденными «ништяками» и отстреливаться из чужого ружья, которое он держит в руках впервые в жизни. И даже попытки расслабиться при помощи любимой, но слишком громкой музыки смертельно опасны…

«Невидимка»

Может ли незрячий быть свидетелем преступления? У Софии, героини криминально-шпионского триллера Энтони Бирна, это получилось, хотя она бы много дала за то, чтобы остаться в неведении о смерти своей соседки. Ведь погибшая девушка оказалось дочкой могущественного мафиозо, и вокруг слепой, которая слишком много знает, начинает закручиваться очень опасная интрига. Но София не так проста и беспомощна, как может показаться на первый взгляд… В главной роли — Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов».

«Зверь»

Рыжеволосая Молл — смертельно одинока в собственной семье и во всей островной деревушке. У нее суровая и черствая мать, а из всех развлечений — участие в церковном хоре да изредка — танцы в клубе. Однажды после танцев Молл чуть не становится жертвой насильника, но ее спасает пришлый охотник Паскаль. Диковатому парню быстро удается завоевать сердце такой же странной девушки, но эти двое нашли друг друга в неподходящий момент — на острове орудует маньяк, убивающий молодых женщин. В убийствах подозревают Паскаля, а Молл готова остаться с ним, даже если он действительно — маньяк и чудовище. Для нее любить безумца лучше, чем медленно сходить с ума в семейном кругу, похожем на клетку, в которую заключен ее воющий от тоски внутренний зверь.

Психологический триллер английского режиссера Майкла Пирса — его дебютная работа в полном метре, но фильм был достаточно высоко оценен европейскими критиками.

«Пылающий»

Молодой кореец Чонсу мечтает стать писателем, а пока что живет в деревне, в нищете и без особых перспектив. Однажды он встречает бывшую одноклассницу-дурнушку, которая успела сделать пластическую операцию и стать очень хорошенькой. Они проводят вместе ночь, а потом девушка уезжает в Африку и поручает Чонсу своего кота, следов которого в доме тот так и не сумел обнаружить. Из Африки знакомая Чонсу возвращается с новым богатым бойфрендом-бездельником, у которого странное хобби — время от времени жечь крестьянские теплицы. Одержимый ревностью и любопытством Чонсу решает проследить за пироманом…

Фильм южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона, снятый по мотивам рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай», был благосклонно отмечен критиками на Каннском кинофестивале.

«Попробуй подкати»

Ври, да не завирайся! А то можно попасть в совершенно безвыходную ситуацию, как герой комедии Франка Дюбоска, стареющий богатый сердцеед Жослен, который привык беззастенчиво обманывать женщин, причем делать это весьма «креативно». Однажды ему случайно пришла в голову идея прикинуться инвалидом-колясочником ради «охоты» на очередную юбку, но розыгрыш зашел слишком далеко. В какой-то момент признаться в обмане становится совершенно невозможно, и Жослен оказывается действительно прикован к инвалидной коляске — в том числе и невидимыми, но прочными цепями настоящего чувства…

Франк Дюбоск сам сыграл в своем режиссерском дебюте главную роль.