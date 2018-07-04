Лондон, 5 июля, 2018, 02:53 — ИА Регнум. Совместная работа физиков из Великобритании и США дала плоды: с помощью численного моделирования учёные смогли создать устойчивое соединение гелия и железа (FeHe и FeHe 2 ), сообщается в Physical Review Letters.

Alchemist-hp Гелий

Гелий в обычных условиях в химические реакции практически не вступает. При высоких давлениях, которые могут возникнуть в центре экзопланет или звёзд, гелий может перейти в металлическое состояние и формировать устойчивые соединения с атомами щелочных металлов.

Учёные и ранее сообщали о возможности создание устойчивых соединений гелия при сверхвысоких давлениях. Исследования таких соединений помогут разобраться в устройстве вселенной и космоса, а также в возникновении многих необъяснимых природных процессов.