Кутеповым интересуются несколько иностранных клубов
Москва, 4 июля, 2018, 23:28 — ИА Регнум. «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» (Менхенгладбах) интересуются 24-летним защитником «Спартака» Ильей Кутеповым. Клубы готовы выплатить отступные за игрока в размере €12 млн. Также им интересовались «Сассуоло» и «Боруссия» из Дортмунда.
Такой повышенный интерес вызван уверенным выступлением России на чемпионате мира — 2018.
В прошедшем сезоне игрок принял участие 18 матчах Российской футбольной премьер-лиги, в которых отметился одним голом. В остальных турнирах Кутепов суммарно выходил на поле 8 раз и ничем не запомнился.
По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €3.4 млн.
Данные игрока:
Рост: 191 см.
Вес: 79 кг.
Город рождения: Ставрополь.
Дата рождения: 29 июля 1993 года (24 года).
Сильные стороны: верховые единоборства, выбор позиции, опека и отбор, игра головой, длинные передачи.
Слабые стороны: надежность, опыт, завершение атак, техника и первое касание, обработка мяча.