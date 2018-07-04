Москва, 4 июля, 2018, 23:28 — ИА Регнум. «Фулхэм», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» (Менхенгладбах) интересуются 24-летним защитником «Спартака» Ильей Кутеповым. Клубы готовы выплатить отступные за игрока в размере €12 млн. Также им интересовались «Сассуоло» и «Боруссия» из Дортмунда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Кутепов. Матч Россия — Испания

Такой повышенный интерес вызван уверенным выступлением России на чемпионате мира — 2018.

В прошедшем сезоне игрок принял участие 18 матчах Российской футбольной премьер-лиги, в которых отметился одним голом. В остальных турнирах Кутепов суммарно выходил на поле 8 раз и ничем не запомнился.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет €3.4 млн.

Данные игрока:

Рост: 191 см.

Вес: 79 кг.

Город рождения: Ставрополь.

Дата рождения: 29 июля 1993 года (24 года).

Сильные стороны: верховые единоборства, выбор позиции, опека и отбор, игра головой, длинные передачи.

Слабые стороны: надежность, опыт, завершение атак, техника и первое касание, обработка мяча.