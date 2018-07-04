Москва, 4 июля, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев призвал общественников не бояться обсуждать законопроект о повышении пенсионного возраста, сообщается в среду на официальном сайте ОН РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

На онлайн-совещании с региональными палатами на тему будущего пенсионной системы Фадеев отметил, что в некоторых субъектах РФ отказались от идеи проведения общественных слушаний по данному вопросу, сославшись на сложную социальную обстановку или призывы руководства региона не проводить таких мероприятий.

«Обсуждать законопроект, несомненно, надо. И это наша прямая обязанность. В какой-то момент показалось, что исполнительная власть хочет уйти от обсуждения, но это невозможно: это сложнейшая реформа, которая касается всех, и невозможно протащить такой законопроект без обсуждения. Наша задача — организовать такое обсуждение, каково бы ни было мнение главы региона. Нас просто граждане не поймут. А работаем мы на них, а не на главу региона. Мы должны ясно и четко дать сигнал бюрократии: мы будем обсуждать, мы будем предлагать, добиваться принятия тех решений, которые считаем правильными. Поэтому кто еще этого не сделал, не бойтесь и сделайте», — обратился секретарь Общественной палаты РФ к руководителям региональных палат.

По мнению Валерия Фадеева, повышение пенсионного возраста является необходимой мерой для российского общества в современных условиях жизни, но при проведении такой реформы должны учитываться все сферы жизни социума, в частности демографическая и миграционная политика. По его словам, необходимо позаботиться и о том, чтобы в трудовой сфере отсутствовала дискриминация по возрасту, а также обратить внимание на работу системы здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ одобрило поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Как заявил глава правительства Дмитрий Медведев в ходе заседания Кабинета министров, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.