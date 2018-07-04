Вена, 4 июля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что исламская республика готова сохранить в силе «ядерную сделку» 2015 года, если получит «гарантии» от других участников соглашения, 4 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Выступая на пресс-конференции в Вене, Рухани заявил, что другие государства — участники ядерного соглашения должны «гарантировать преимущества» Ирана после «незаконного» выхода из сделки США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из международного соглашения по ядерной программе Ирана. Другими участниками сделки 2015 года являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

Читайте также: Президент Ирана: Израиль и США оказывают поддержку террористам