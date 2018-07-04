Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин считает, что сборная России одержит победу над сборной Хорватии в матче ¼ финала ЧМ-2018. Его комментарий приводится в видеоблоге «Зенита».

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики сборной России

"Хорватия неплохо смотрелась по игре, но у нас такая сетка, что хорватов мы должны проходить. А там можно дойти и до финала», — сказал Кокорин.

По его прогнозу, матч завершится со счётом 1:0 в пользу российской команды.

Напомним, 1 июля в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над Испанией по итогам серии послематчевых пенальти. В тот же день Хорватия победила Данию — также по итогам серии пенальти.

Четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии пройдёт 7 июля в Сочи.