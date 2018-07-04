Москва, 4 июля, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

В начале встречи Путин констатировал, что комплексная оценка социально-экономического развития Приморского края в целом держится на удовлетворительном уровне.

«Было небольшое падение где-то в 2013 году, потом постоянный рост», — напомнил президент и предложил Тарасенко рассказать об основных проблемах региона.

Тарасенко заявил, что ключевой задачей своей администрации он считает подъем платежеспособности населения Приморского края. Добиться этой цели временно исполняющий обязанности главы региона намерен восстановлением производственных мощностей, которые ранее были утеряны, и сохранением уже существующих.

Особую роль в Приморье играет портовое хозяйство, которое власти стремятся обновлять и развивать. Тарасенко подчеркнул, что в портовом хозяйстве Приморья необходимо провести стандартизацию тарифов, так, чтобы все финансовые потоки были прозрачными и власти реально оценивали объемы финансовых поступлений.

Одной из важных основ экономики региона Тарасенко назвал сельское хозяйство. Власти региона будут договариваться с партнёрами по реализации мяса и продукции растениеводства на рынках Китая и Южной Кореи. Тарасенко отметил, что рис, выращиваемый в Приморском крае, является уникальным по своим качествам — в нём содержится 63% протеина — такими качествами не обладает ни один сорт риса в мире.

«Такого риса нигде в мире нет, как у нас выращивается, — такие условия хорошие: тропики — они дают такой интересный, красивый результат», — рассказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Существенная проблема, по мнению Тарасенко, существует в рыбной отрасли. Если в 2004 году квоты на вылов морепродуктов были распределены, и все были в равных условиях, то сейчас идёт активная перепродажа квот, и местный бизнес их теряет.

«Уходит, потому что появляются богатые, скупают (квоты — ИА REGNUM ), — и результат: у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах. Получается, я теряю этот промысел», — посетовал Тарасенко.

Аналогичная ситуация сложилась с выловом краба, за счет которого существуют многие приморские поселки.

«Сейчас ещё и с крабом то же самое происходит. Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит посёлки. Сейчас говорят, что надо отдать 50% (квоты — ИА REGNUM )», — рассказал Тарасенко.

Он пояснил, что местные предприниматели не обладают достаточным финансовым ресурсом для покупки перераспределённых квот на аукционе.

Другой немаловажной проблемой Приморья является нехватка квалифицированных кадров, особенно в медицине и образовании.

«Иногда приезжаешь в посёлок, там детский садик и так далее. А у меня не хватает 50% врачей, 50% преподавателей», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Приморья.

При этом он подчеркнул, что для выпускников местных вузов власти сделали всё возможное, чтобы они оставались работать в Приморье. Но мощности местных вузов явно недостаточно:

«Но нам не хватит: 75 человек выпускается, а 1500 не хватает. Поэтому я разговариваю сейчас и с правительством, чтобы мне хотя бы во всех университетах и институтах давали квоту для Приморского края в бюджете, чтобы приезжали и учились», — пояснил Тарасенко.

Помимо прочего, власти Приморья сосредоточены на решении проблем детей-сирот. В регионе насчитывается около 7 тыс. детей-сирот, отметил Тарасенко и добавил, что его команда разработала систему их устройства.