Загреб, 4 июля, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович намерена присутствовать на матче своей национальной сборной по футболу против сборной России, который состоится 7 июля в Сочи (Краснодарский край). Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба президента Хорватии.

(сс) Websi Хорватский флаг

Напомним, в матче ¼ финала, который пройдёт в Сочи 7 июля, сыграют сборные России и Хорватии.

Стоит отметить, что президент Хорватии присутствовала на матче своей национальной сборной против команды Дании в 1/8 финала чемпионата мира. Игра состоялась в Нижнем Новгороде. Победа досталась хорватам после серии пенальти.

Российская сборная совершенно невероятным образом победила сборную Испании в матче 1/8 финала, который прошел 1 июля в Москве. В основное время матча счёт составил 1:1, а в серии пенальти российские футболисты смогли выиграть — 4:3.

«Поздравляю Россию с отличной игрой! Увидимся в Сочи», — написала Грабар-Китарович на своей странице в Twitter.