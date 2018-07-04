Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания (ЗС) Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что отказался от аренды трех дач в Курортном районе после публикации в СМИ. Публикация расследования о том, что спикер ЗС Вячеслав Макаров получил в аренду три дома из государственного дачного фонда в поселке Солнечное в Курортном районе Петербурга, заставила депутата отказаться от этой недвижимости. Сами дачи Макаров на брифинге в ЗакС сравнил с курятниками и заявил, что в них невозможно жить. Правда, осталось неясно, зачем эти «курятники» тогда нужно было арендовать.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров

Ранее «Новая газета» опубликовала расследование, в котором сообщалось, что Вячеслав Макаров получил в аренду три дома с прилегающим участком на Нагорной улице в поселке Солнечное, которые раньше за небольшие деньги сдавали инвалидам и малоимущим.

Обычно такие участки предоставляются матерям-одиночкам с детьми до 16 лет и доходом ниже прожиточного минимума, многодетным отцам, одиноким инвалидам детства или бывшим узникам фашистских концлагерей, инвалидам-блокадникам, инвалидам боевых действий или ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, арендаторы социальных дач не имеют права менять что-либо на участках. Однако в этом случае, как писала «Новая», участки обнесли строительным забором, вещи из домов вынесли, а часть деревьев спилили.

Стоимость льготного договора в 2018 году составляет от 60 тыс. до 90 тыс. рублей в год, указывало издание. Часть этой суммы обычно оплачивает городская казна. Рыночная стоимость аренды такого участка, по оценке издания, варьируется от 120 тыс. до 1,2 млн рублей в год.

Обязательным условием аренды социальной дачи является отсутствие у человека любой другой дачи. «Новая газета» напоминала, что спикер тем временем пользуется бывшей дачей нынешнего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в ее бытность полпредом президента. Это элитная госдача на Ленинградской улице, 1, в Солнечном.

Отметим, что Вячеслав Макаров является регулярным героем публикаций о коррупции. У спикера ЗакСа многочисленные родственники занимают должности в разветвленной системе городского хозяйства. Дочь Анна имеет отношение к застройке города, брат Николай Макаров — к озеленению, другие — муниципальные депутаты и чиновники. В их интересах, считают СМИ, Макаров ведет войну с «чужими» застройщиками, оказывая давление на депутатов и на главного архитектора города.

Анна Селегень, дочь спикера и жена бизнесмена, получившая на госзаказах около 4 млрд руб., ежегодно получает в ЗакСе около 1,3 млн руб. При этом опрошенные нами сотрудники ЗакС очень удивились этой информации, так как на работе ее не встречали. Вероятнее всего, полагают СМИ, Анна Селегень числится советником собственного отца. Депутатская неприкосновенность и политический вес, а, по слухам, Макаров планирует пересесть в кресло губернатора Санкт-Петербурга, обеспечивают спикеру спокойную жизнь, несмотря на вскрытые прессой факты.

Однако возможные кадровые перестановки и амбициозные планы Макарова могут стать причиной начала бюрократической войны, предполагают СМИ.