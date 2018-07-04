Москва, 4 июля, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Отмена рейсов из-за низкой рентабельности — это недопустимая мера, которая ставит клиентов турагентства «Натали Турс» в невыгодное положение, считает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. Об этом он заявил 4 июля ИА REGNUM, комментируя непростую ситуацию, сложившуюся вокруг туроператора «Натали Турс».

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«Положение дел скверное, из-за нарушений договорённостей с партнёром страдают потребители, — констатировал юрист. — Отмена рейсов из-за низкой рентабельности — это недопустимая мера, которая ставит клиентов турагентства в невыгодное положение. Обещания возврата средств при непогашенном долге перед зарубежным партнёром также вызывают сомнение. Контролирующим органам следует внимательно изучить документы, по которым оформляли путёвки. Возможно, договор с турагенством составлен так, что компания будет вправе расторгнуть его в связи с существенными изменениями обстоятельств, к которым формально можно отнести отмену чартерных рейсов партнёром».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские туристы на Кубе, которые отправились туда по путёвкам туроператора «Натали Турс», столкнулись с проблемами при размещении в отелях. В частности, их никто не встретил, а номера в отелях оказались не оплачены. Помощи со стороны «Натали Турс» они также не получили.

До этого появилась информация, что «Натали Турс» сокращает чартерные рейсы на ряд направлений в связи с тем, что они не пользуются популярностью.

Генеральный директор компании Владимир Воробьёв, в свою очередь, заявил, что «Натали Турс» на сегодняшний день не в состоянии выполнять обязательства перед партнёрами, поэтому вынуждена аннулировать все ранее подтверждённые туры.