Варшава, 5 июля, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Проводившееся в течение восьми лет в Польше исследование показало, что религиозность в этой стране падает, причем число молодых людей, которые молятся каждый день, ниже средних показателей по Европе, пишет польское издание Gazeta Olsztyńska. Как обсуждаются эти результаты, рассказывает в своей статье шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польская пресса

В ряду 45 стран Польша занимает последнее место по ежедневному посещению мессы и важности религии в жизни, комментарии же поляков выражают скепсис и разочарование, которые связаны с такими выводами. Так, по мнению жительницы города Ольштына Анны, раньше хотелось ходить в церковь, но у нее все изменилось после смерти матери, когда священник не хотел ее хоронить, так как она в последний раз не отдала подписанное священником свидетельство об исповеди, и «сразу же закричал, что сначала деньги, а потом похороны». По словам Кароля из Добре-Място, церковь сильно вмешивается в политику, песнопения на мессах звучат, как «слова из космоса». Паулина говорит, что верит в Бога, а не в священников, и порой предпочитает помолиться дома, «чем пойти в костел и слушать проповеди священника, который проклинает свою паству».

А вот отец Владислав Новак считает, что его молодые соотечественники ищут свое место в Церкви, но вопрос в том, что именно проводит катехизацию. Нынешняя эпоха поп-культуры требует и в самой Церкви наличия авторитетов, людей с харизмой. Но и семья должна заниматься религиозным воспитанием — это не задача одной только Церкви и школы.

О чем еще пишет польская пресса, читайте в статье: Католическая Польша уходит в прошлое

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