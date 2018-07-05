Пекин, 5 июля, 2018, 03:28 — ИА Регнум. За пятнадцать лет, с 1980 по 1995 год, Китай в четыре раза увеличил объем валовой продукции промышленности и сельского хозяйства. Что стало истинным двигателем такого невероятного прогресса КНР, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ночной Шанхай

Выпячивание чисто экономических аспектов изменений, сыгравших роль в стремительном ускорении развития Китая, часто затмевает не менее важные решения китайского руководства, лежащие вовсе не в экономической области. Никакие региональные реформы и свободные экономические зоны не дали бы столь мощного эффекта, если бы их не предваряли шаги в области идеологии. Самостоятельность Китая, его независимость и от Запада, и от СССР — вот что было целью маневров китайского руководства на протяжении второй половины ХХ века. И эта стратегия себя оправдала, пусть даже изначально она принимала гротескные и трагические формы «китайской культурной революции».

Поэтому жесткое противопоставление «периода Мао Цзэдуна» «периоду Дэн Сяопина» в китайской политике некорректно, это два этапа достижения единой цели. Китай твердо намерен не повторять ошибок руководства Советского Союза, которое привело страну к развалу, не пожелав учитывать свою собственную историческую и культурную специфику.

Читайте статью Экономика, политика и идеология в китайских реформах и другие публикации Владимира Павленко, посвященные крупным тенденциям изменений политической картины мира.