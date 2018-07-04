Москва, 4 июля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет на рекламу услуг по написанию научных работ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля. Однако доски объявлений в общежитиях останутся, так же как и сарафанное радио.

Василий Максимов. С дипломом. 1890 год

«Полное безобразие, когда в метро мы видим рекламу: «Пишем, продаем дипломные работы», — отметил замглавы Минобрнауки Павел Зенькович.

Появилась целая «индустрия халявы», сказал в свою очередь член комитета Госдумы по экономполитике Александр Максимов («Единая Россия»). При этом он согласен с тем, что полностью проблемы закон не решит — «написание (аттестационных работ) уйдет в тень».

Запретить рекламу услуг по написанию выпускных и аттестационных работ предложило правительство РФ. Такая реклама, в том числе в СМИ, по мнению авторов, оказывает негативный эффект на качество подготовки студентов, а также на результаты оценки научной квалификации.

Таким образом, реклама услуг по написанию дипломных работ, рефератов, курсовых и прочее приравнивается к рекламе наркотиков, взрывчатых веществ и сигарет.

Рынок написания аттестационных и дипломных работ оценивается в сотни миллионов рублей.