Красногорск, 4 июля, 2018, 19:22 — ИА Регнум. В 2018 году 7 тыс. подмосковных школьников примут участие в проекте министерства образования Московской области «Путёвка в жизнь». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы 4 июля. Данный проект начал свою работу в январе 2018 года. Общий объём финансирования на текущий год составил 12,25 млн рублей. В 2019 году бюджетные затраты составят 36,75 млн рублей, в 2020 году — 61,25 млн рублей.

ИА REGNUM День знаний

«Проект предусматривает предоставление возможности учащимся одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям. Таким образом, школьники вместе с аттестатом получат профессию», — отметила заведующая отделом подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования министерства образования Московской области Инна Сорокина.

Бюджетные средства, заложенные на 2018 год, пойдут на зарплату преподавателям (420 руб. в час на группу не менее 10 человек), расходные материалы (270 руб. на школьника в год) и коммунальные услуги.

В 2018 году в проекте участвуют 7 тыс. школьников, 52 организации профобразования, 57 муниципальных образований. Обучение проводится по 46 профессиям. Программа рассчитана на 216 часов, или три года обучения по 72 часа в год, начиная с 8 класса. По словам Инны Сорокиной, 11 класс не будет участвовать в проекте в связи с большой нагрузкой при подготовке к ЕГЭ.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, в свою очередь, напомнил, что тема ранней профориентации школьников неоднократно поднималась на заседаниях в Мособлдуме. Парламентарий подчеркнул необходимость внесении законодательных изменений в систему профподготовки. Данная тема будет затронута в рамках осенней сессии областного парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый год в Подмосковье из учреждений среднего профобразования выпускается около 15 тыс.специалистов.

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