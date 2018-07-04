Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В Ростовской области на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» будет высажен «Сад Победы». Саженцы яблони и вишни появятся на земле Миус-фронта, обильно политой кровью советских солдат. В пресс-службе донского губернатора ИА REGNUM проинформировали о том, что декоративные сорта плодоносить не будут, зато будут источать приятный аромат.

Donland.ru Самбекские высоты

«Сад Победы» появится в октябре. Активное участие в работе примут бойцы студенческих отрядов.

«Проект уже получил свое официальное название — «Сад Победы». В строительстве этого музея должны принимать участие представители молодежи — поколения, ради которого солдаты сложили головы на полях сражений», — сказал глава региона Василий Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительные работы музея на Самбекских высотах должны начаться не позднее 2019 года и завершиться в 2020 году — в год 75-летия Великой Победы. Ранее областное министерство культуры сорвало сроки возведения комплекса, который призван сохранить память о жертвах, павших от рук фашистов.

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