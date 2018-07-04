Москва, 4 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Мяч — одна из первых детских игрушек. Сначала не все идет гладко. Мяч падает в речку, теряется и в него играют кошки или собаки на дворе. Но мяч не тонет, а человек не сдается. Постепенно мяч занимает прочное положение в нашей жизни, для многих это активный отдых, для некоторых — профессия. Сегодня, когда в России в полном разгаре чемпионат мира по футболу 2018, поговорим о ножном мяче. Чем порадует Национальная электронная детская библиотека футбольных болельщиков?

Национальная Электронная Детская Библиотека Глязер Самсон Вольфович Мой звонкий мяч / С. Глязер; Худож. Орлов А.- Москва: Диафильм, 1977.- 1 дф. (37 кд.) Смотреть: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36866

Заглянем в книгу «Английские игры на открытом воздухе» 1891 года. Она современник первых футбольных матчей в России. В конце XIX века регби и футбол считались разновидностями одной игры «Различіе между двумя видами игры состоитъ въ томъ, что по правиламъ Союза Рёгби (Thе Rugby Union) допускается употребленіе рукъ, чтобы схватить мячъ и бежать съ нимъ, тогда какъ правила Ассоціаціи (Football Association) позволяютъ трогать мячъ только ногами, приходится ли бить его на большое разстояніе, или гнать передъ собою мелкими пинками». В книге приведен перевод правил Ассоциации ножного мяча. Удивительно, но суть игры сохранилась и большинство правил не изменились. Только надо делать поправку на терминологию: кон — ворота, выиграть кон — забить гол, страж кона — вратарь, пинок — удар, полувремя — тайм.

Национальная Электронная Детская Библиотека Английские игры на открытом воздухе / сост. Е. М. Дементьев.- Москва: Волчанинов, 1891. Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/43451

В 1920—1930-х, эру пионерских постановок или живых газет, футбол активно использовался в представлениях. Например, сценарий живой газеты «Физкультурная пионерия» в сборнике пьес «Даешь здоровье» 1925 года:

«Теперь номер второй —

Тоже занимательный и живой.

Про пионеров-футболистов,

Будущих комсомольцев и коммунистов.»

Наблюдая современные матчи, можно спеть вместе с пионерами пошлого века на мотив:

«Антошка, Антошка, пойдем копать картошку»:

«Посмотрите-ка, ребята,

Вы скорее на футбол, —

Ишь, визжат, как поросята,

По ноге забивши гол…

Их горячие сердечки

Бьются этак, бьются так,

И мячей футбольных свечки

Пропадают в небесах.

Раз футбол, так будет драка,

Ткнут и в ногу, и в лицо.

Посмотрите-ка, ребята,

Вы на этих молодцов.»

В футбольных энциклопедиях о футболе расскажут кратко, но охватят все аспекты от истории возникновения до последней доступной статистики. Например, издание «Футбол» 2017 года из серии «Детские энциклопедии РОСМЭН». Можно сравнить содержимое статьи «Российское будущее чемпионата» с реальностью.

В диафильмах мастера спорта СССР Самсона Глязера о развлекательных играх, посвященных играм с мячом, всегда есть место футбольным упражнениям. Ведь «миллионы мальчишек играют в футбол. Ежегодно 3 миллиона ребят участвуют в состязаниях на приз клуба «Кожаный мяч», организованных газетой «Пионерская правда». Это и футбольная змейка, и «Колобок», когда стоя в кругу, ребята перепасовывают мяч, и «Стенбол» — игра в мяч через сетку от стены.

Не может мимо футбола пройти и художественная литература. Уже в 1942 обезьянки Зиг и Заг, придуманные Сабашниковым, играли в футбол, сделав ворота из жирафа. А у австрийской детской писательницы Кристине Нёстлингер «Рассказы про Франца и футбол» не уместились в одной книге. Поэтому есть еще и «Новые рассказы про Франца и футбол»

Читайте о футболе, играйте в футбол, боритесь за победу до последних секунд.