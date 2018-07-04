Москва, 4 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Средняя стоимость одного квадратного метра в ста самых дорогих квартирах в Москве составляет $32,3 тыс., за последний квартал она упала на 7%, говорится в пресс-релизе риелторской компании Savills

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

По данным экспертов, на начало июля текущего года самая дорогая квартира в столице оценивается в почти $26 млн — пентхаус порядка 600 кв. метров в строящемся доме у Патриарших прудов. Самая дешевая из топ-100 элитных квартир стоит около $1,5 млн.

При этом общая стоимость входящих в рейтинг самых дорогих квартир оценивается в $741 млн, или почти в 47 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за I квартал 2018 года сдано в эксплуатацию 742 тыс. кв. метров недвижимости, из них 371 тыс. кв. метров жилые помещения.

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