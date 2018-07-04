Варшава, 4 июля, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Польский священник Август Хлонд, который находится в одном шаге от канонизации, обвинен в антисемитских взглядах, сообщает 4 июля Associated Press.

Фашизм и Ватикан

Еврейские организации США опубликовали выдержки из письма Хлонда, датируемые 1936 годом, в которых присутствуют, с их точки зрения, антисемитские высказывания. Кроме того, священник обвиняется в молчаливом принятии уничтожения десятков евреев в годы Второй мировой войны на территории Польши.

Напомним, Август Хлонд занимал должность архиепископа Варшавы с 1926 по 1948 год, до самой своей церкви. Ранее папа Римский Франциск начал процедуру канонизации священника, что, в свете указанных событий, может нанести вред репутации католической церкви.