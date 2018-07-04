Москва, 4 июля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В настоящий момент неизвестно, сможет ли президент России Владимир Путин посетить матч с участием сборной Россия и команды Хорватии, сообщил 4 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пока непонятно», — ответил представитель Кремля на вопрос, сможет ли глава государства быть на игре в Сочи.

Ранее Песков не единожды сообщал, что посещение президентом матчей ЧМ-2018 трудно спрогнозировать в связи с его насыщенным рабочим графиком. Он также допускал, что график может измениться.

Напомним, четвертьфинальный матч с участием сборных России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.

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