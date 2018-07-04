Ростов-на-Дону, 4 июля, 2018, 13:49 — ИА Регнум. «Сбербанк» через суд требует от ростовской судоходной компании ООО «Палмали» 13 млрд рублей в рамках банкротства предприятия. По кредитным договорам предприятие задолжало банку $184,2 млн.

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Из открытых источников известно, что кредитная организация с 2013 по 2014 год выделила компании три кредитные линии на суммы $57 млн, $60,3 млн и $104 млн. На эти средства должны были быть приобретены 15 морских судов, а также погашены долги перед «Альфа-Банком».

Вместе с тем в залоге у Сбербанка находятся 46 судов компании и пять объектов недвижимости, сообщает «Коммерсант».

Как сообщает РБК, в 2015 году компания входила в список системообразующих предприятий Ростовской области. Согласно финансовой отчетности «Палмали» за 2016 год, компания принесла прибыль в размере 184,6 млн рублей, выручка сложилась в объеме 4,2 млрд рублей. Дело о банкротстве ООО «Палмали» было открыто в октябре 2017 года. Руководителя ростовского офиса компании «Палмали» подозревают в сокрытии 17,5 млн рублей.

Напомним, «Палмали» ранее являлась крупной судоходной компанией, осуществляющей экспорт транспортных услуг на внутренних водных путях европейской части России и в бассейнах Черного, Каспийского и Средиземного морей. Предприятие оказывало услуги по перевозке нефтепродуктов, зерна, металла и других грузов. Центральный офис компании расположен в Стамбуле.