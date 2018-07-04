Улан-Удэ, 4 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. В Бурятии и Иркутской области пройдёт крупномасштабная профилактическая акция по обеспечению безопасности населения на озере Байкал. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 4 июля, в Сибирском региональном центре МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Уточняется, что в акции, которая пройдёт с 6 по 9 августа 2018 года, примут участие не только специалисты МЧС России, но и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В МЧС приводят данные, что на Байкале ежегодно отдыхают сотни тысяч людей. И далеко не всегда они соблюдают правила безопасного отдыха. Также отдыхающие оставляют после себя тонны мусора. Это наносит уникальному озеру непоправимый вред.

Участники акции возьмут на контроль излюбленные места отдыха на берегу Байкала и на популярных туристических маршрутах. Также будет проведена генеральная уборка прибрежной зоны и дна Байкала от мусора. Помогут это осуществить профессиональные водолазы МЧС, которые с помощью специального оборудования смогут достать из воды разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и другой мусор.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о масштабах замусоривания берегов Байкала в 2017 году рассказал фотограф из Иркутской области Станислав Толстнев, создавший короткометражный фильм «Наследие». Короткометражка начинается с демонстрации красот озера, но через какое-то время картинки идеальной природы сменяются ужасающими кадрами оставленного на берегу мусора.

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В общественной организации «Новая энергия» ИА REGNUM тогда сообщили, что только в Бурятии ежегодно образуется около 50 млн тонн мусора.

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