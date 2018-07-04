Ташкент, 4 июля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ратифицировал соглашение между Таджикистаном и Узбекистаном от 9 марта 2018 года об отдельных участках границы, сообщает 4 июня издание «Народное слово».

Uwe Dedering Узбекско-таджикская граница

Документ принят законодательной палатой 31 мая 2018 года и одобрен сенатом 28 июня. Соглашение было подписано 9 марта в ходе визита главы Узбекистана в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, после распада Советского Союза между Узбекистаном и Таджикистаном не было согласовано 20% государственной границы, что приводило к ухудшению отношений между странами и инцидентам на границе.