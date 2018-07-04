Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Сообщения о выявленном массовом недоливе топлива на российских АЗС не вызывают удивления: в регионах это практиковалось и раньше, к тому же участники рынка поставлены в трудную экономическую ситуацию, рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 4 июля, глава автоклуба А24 Денис Шубин.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка машины

Некрупные участники рынка работают с отрицательной маржой, закупочные цены выше розничных, к тому же некрупные компании покупают топливо по самой высокой цене, объясняет эксперт. Фактически у них нет иного способа работать с прибылью.

Решение о «включении недолива» редко принимается руководством крупных компаний, этот способ более распространен в небольших компаниях, работающих с франшизами крупных сетей, и в регионах практиковался почти всегда, отметил Шубин.

Теоретически водители могут фиксировать нарушения и обращаться с жалобами, фактически же никто не готов тратить на это время, и на АЗС это отлично понимают и на это и рассчитывают, говорит эксперт.

В знак протеста против подобного мошенничества автомобилисты могут избегать заправляться на АЗС тех сетей, которые были замечены в мошенничестве, добавил Шубин.

Ранее в Федерации автовладельцев России сообщили, что проверка АЗС в 13 регионах страны показала практику недолива топлива на 76% станций.