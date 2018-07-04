Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Гражданин Аргентины, спекулировавший билетами на матч Швеция — Швейцария 3 июля, был задержан полицией, предстал перед судом в Петербурге и был оштрафован на сумму более полумиллиона рублей.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Попался, который кусался

Как сообщила 4 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мировой суд привлек иностранца к административной ответственности по «футбольной» статье 14.15.2 КоАП РФ.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 542 998 рублей 80 копеек», — уточнили в судебной инстанции.

Напомним, упомянутая статья КоАП была специально введена в преддверие ЧМ-2018.

Статья 14.15.2 КоАП РФ — «Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение» — предусматривает наказание для граждан в виде штрафа от 20-кратной до 25-кратной стоимости входного билета на матч, но не менее пятидесяти тысяч рублей.