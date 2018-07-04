Белград, 4 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Белграде сегодня, 4 июля 2018 года начал свою работу кинофестиваль «Дни российского фильма в Сербии», откроет его фильм Данилы Козловского «Тренер», сообщил портал «Экономика сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В рамках конкурсной программы будут показана такие фильмы, как «Довлатов», «Прощаться не будем», «Последний богатырь», «Я худею» и другие отечественные картины. В церемонии открытия фестиваля примут участие глава министерства культуры Сербии Владан Вукосавлевич, руководитель минобороны Александр Вулин и посол России Александр Чепурин.

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Напомним, в качестве организаторов фестиваля выступают, в том числе, такие организации как «Русский экспресс», Союз кинематографистов России и Национальный фонд поддержки правообладателей. Поддержку кинофоруму также оказало министерство культуры РФ.