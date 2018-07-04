Москва, 4 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Срок, который собираются прибавить женщинам при повышении пенсионного возраста, очень большой. Мужчины во Владимирской области, по статистике, в среднем живут до 64 лет. Получается, что мужчины в регионе не будут доживать до пенсионного возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы Галина Есякова.

Цитата из х/ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР Кардинальная перестройка

«Увеличивать женщинам пенсионный возраст не выгодно для государства. Потому что большинство женщин, уходящих на пенсию, занимаются внуками, а дети работают. Ведь многим родителям известно, что, отдавая детей в ясли или в детский сад, человек больше находится на больничном, чем работает. Это невыгодно и для самого работника, и для работодателя, и для государства», — считает эксперт.

По ее мнению, в России пенсионной реформы как таковой нет. Власти говорят только о повышении пенсионного возраста, а надо пересматривать всю систему. В России все граждане должны быть равны, все граждане, в том числе и чиновники, должны получать одинаковые пенсии. Например, работает человек губернатором, получает большую зарплату — это законно и правильно, но на пенсии он уже не работает губернатором, а получает 70% от зарплаты. Начисление пенсии должно быть всем одинаковое. Тогда не нужно будет повышать пенсионный возраст.

«Кроме того, надо пересмотреть шкалу подоходного налога. Жители в России получают в среднем пенсию 8−13 тыс. рублей. 1 тыс. рублей, которую хотят прибавить, не спасет пенсионеров по одной простой причине — с 1 июля в России выросли коммунальные услуги. Поэтому такой подход, который предлагает правительство РФ, не решает проблему, а только усугубляет ситуацию для большинства населения страны. Пенсионеры как были бедными, так и останутся бедными людьми», — высказала свое мнение Есякова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»