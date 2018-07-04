«Надо пересматривать всю пенсионную систему»
Москва, 4 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Срок, который собираются прибавить женщинам при повышении пенсионного возраста, очень большой. Мужчины во Владимирской области, по статистике, в среднем живут до 64 лет. Получается, что мужчины в регионе не будут доживать до пенсионного возраста, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества охраны природы Галина Есякова.
«Увеличивать женщинам пенсионный возраст не выгодно для государства. Потому что большинство женщин, уходящих на пенсию, занимаются внуками, а дети работают. Ведь многим родителям известно, что, отдавая детей в ясли или в детский сад, человек больше находится на больничном, чем работает. Это невыгодно и для самого работника, и для работодателя, и для государства», — считает эксперт.
По ее мнению, в России пенсионной реформы как таковой нет. Власти говорят только о повышении пенсионного возраста, а надо пересматривать всю систему. В России все граждане должны быть равны, все граждане, в том числе и чиновники, должны получать одинаковые пенсии. Например, работает человек губернатором, получает большую зарплату — это законно и правильно, но на пенсии он уже не работает губернатором, а получает 70% от зарплаты. Начисление пенсии должно быть всем одинаковое. Тогда не нужно будет повышать пенсионный возраст.
«Кроме того, надо пересмотреть шкалу подоходного налога. Жители в России получают в среднем пенсию 8−13 тыс. рублей. 1 тыс. рублей, которую хотят прибавить, не спасет пенсионеров по одной простой причине — с 1 июля в России выросли коммунальные услуги. Поэтому такой подход, который предлагает правительство РФ, не решает проблему, а только усугубляет ситуацию для большинства населения страны. Пенсионеры как были бедными, так и останутся бедными людьми», — высказала свое мнение Есякова.
Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»