Лос-Анджелес, США, 4 июля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В сети появился трейлер документального биографического фильма «Покойся с силой: История Трейвона Мартина», над созданием которого работал известный рэпер Jay-Z. Ролик был опубликован 3 июля на YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Убийца

Картина расскажет о трагедии, которая произошла в городе Сэнфорд (штат Флорида, США) в феврале 2017 года, когда добровольный патрульный «соседского дозора» Джордж Циммерман застрелил 17-летнего подростка Трейвона Мартина. Случай вызвал массовые протесты в США, но в итоге суд оправдал Циммермана. Снимал картину режиссёр Дженнер Ферст.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что в этом документальном фильме будут использованы архивные кадры, в него также попадут интервью с родственниками, друзьями и знакомыми Трейвона Мартина. Премьера фильма в США пройдёт 30 июля 2018 года.