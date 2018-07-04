Москва, 4 июля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В рамках проводимых в России либеральных реформ увеличение финансирования образования и здравоохранения не обязательно приведёт к улучшению этих сфер, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя доводы российского Минфина, обещающего, что средства, полученные путём повышения НДС, пойдут в числе прочего и на финансирование здравоохранения и образования.

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«Увеличение финансирования здравоохранения и образования не обязательно приведёт к улучшению этих сфер, — констатировал Делягин. — Дело в том, что при либеральных реформах увеличение финансирования может пойти на прибыль предпринимателей, которые пасутся в соответствующих сферах, а не на развитие самих этих сфер. Скорее всего, так оно и будет. Но господин Силуанов может ответить, что это не его тема, а тема министров здравоохранения и образования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 3 июля Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении ставки НДС с 18% до 20%. До этого первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал, что увеличение данного налога даст бюджету дополнительные 620 млрд рублей, и эти средства направят «на развитие социальной инфраструктуры: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру».

Противники данного законопроекта указывают на то, что его принятие может привести к росту цен, падению совокупного спроса, сокращению промышленного производства и усугубит продолжающуюся закредитованность населения.