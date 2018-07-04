Москва, 4 июля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Фактическая цена за литр бензина выше из-за недолива. В среднем на АЗС не доливают примерно 5% топлива, говорится в исследовании Федерации автовладельцев России (ФАР).

(сс)Falkenpost Бензин

«Средний недолив по выборке составил 5,05%, а значит, его фактически можно приплюсовать к цене за литр», — говорится в сообщении.

В организации проверили 34 АЗС в 13 российских регионах. Недолив был выявлен в 76% случаев. При этом он выше (81%) среди федеральных и крупных региональных сетей — до 19,03% объема топлива. Среди вертикально интегрированных нефтяных компаний недолив на уровне погрешности — 1,63% объема и встречается в одном случае из пяти. На АЗС в Краснодарском крае потребитель фактически приобрел литр бензина АИ-95 за 55,21 рубля, так как недолив составил 19,03% при цене 44,70 руб/литр.

АЗС в Подмосковье реализовала литр АИ-95 за 44 рубля при объявленной цене 39,9 рубля за литр.

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