Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Петербургский парламент не стал вносить в повестку своего пленарного заседания 4 июля проект заявления против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты из нескольких фракций предлагали Законодательному собранию выступить с осуждающей оценкой пенсионной реформы.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Под проектом заявления «О недопущении повышения пенсионного возраста в Российской Федерации» подписались представители КПРФ Ирина Иванова и Ольга Ходунова, члены фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко, «эсер» Надежда Тихонова и «яблочник» Борис Вишневский.

В документе, в частности, говорится, что «пенсионная реформа, суть которой заключается в повышении пенсионного возраста, лишь умножит социальные и экономические проблемы населения, усилит неравенство и напряженность в обществе».

Тем не менее депутаты большинством голосов «Единой России» отказались обсуждать это заявление на сегодняшнем заседании. При этом в повестку включен проект другого постановления — в поддержку повышения пенсионного возраста, ранее одобренный комиссией ЗакСа по социальной политике и здравоохранению.

Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст мужчин до 65 лет, женщин до 63 лет.

Добавим, профсоюзы Петербурга и Ленобласти довели до депутатов свою резко отрицательную позицию по вопросу о повышении пенсионного возраста.