ЦБ предоставил депозит Автовазбанку для выкупа активов банка «Советский»
Москва, 4 июля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Автовазбанк получил депозит на сумму 34,2 млрд в Банке России для выкупа у лишенного лицензии банка «Советский» проблемных активов, сообщила 4 июля пресс-служба регулятора.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Центральный банк России
В соответствии с сообщением, депозит предоставлен сроком на пять лет. Средства позволят Автовазбанку обеспечить соответствие между обязательствами «Советского» и стоимостью передаваемого имущества.
Предполагается, что работу с проблемными активами банка возьмет на себя фонд, создаваемый на базе банка «Траст». В него войдут собственно «Траст» (включая присоединившийся к нему Рост банк) и Автовазбанк.
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