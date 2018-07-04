Москва, 4 июля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Автовазбанк получил депозит на сумму 34,2 млрд в Банке России для выкупа у лишенного лицензии банка «Советский» проблемных активов, сообщила 4 июля пресс-служба регулятора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центральный банк России

В соответствии с сообщением, депозит предоставлен сроком на пять лет. Средства позволят Автовазбанку обеспечить соответствие между обязательствами «Советского» и стоимостью передаваемого имущества.

Предполагается, что работу с проблемными активами банка возьмет на себя фонд, создаваемый на базе банка «Траст». В него войдут собственно «Траст» (включая присоединившийся к нему Рост банк) и Автовазбанк.

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