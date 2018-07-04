Ханты-Мансийск, 4 июля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В лесах Нижневартовского района Югры зафиксировано два новых пожара. Об этом сообщает 4 июля пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Отмечается, что один из двух очагов возгорания распространился на площадь в 196 га, второй достиг размеров в 300 га.

«В обоих случаях это низовые пожары, горят хвойные насаждения. Причиной возгораний стали грозы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что действовавший в Советском районе пожар площадью 440 га был ликвидирован.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии, в регионе с начала 2018 года возбуждено 15 уголовных дел по факту возникновения лесных пожаров. К уголовной ответственности были привлечены три человека.

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