Москва, 4 июля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. На торгах 3 июля российская валюта немного укрепила позиции против доллара. Значимых внутренних факторов за этим не стояло — скорее, роль сыграло общее улучшение настроений в сегменте рисковых активов, а также ослабление «американца» на Форексе. По итогам сессии пара доллар/рубль обосновалась в районе 63,20 руб., удержавшись над уровнем 63 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар отступил в парах с основными валютами отчасти по причине фиксации прибыли перед празднованием Дня независимости в США, из-за которого 4 июля ликвидность на международных рынках обещает быть довольно низкой. Ситуация на рынке нефти, где присутствует неопределенность, не оказывает ощутимого влияния на курс нашей валюты, хотя высокие котировки в целом оказывают определенную поддержку рублю. С технической точки зрения доллар цепляется за уровень 63 рубля, который препятствует более внятному восстановлению рубля», — пояснил эксперт.

В краткосрочной перспективе рубль продолжит отталкиваться от настроений по доллару, который 4 июля с утра торгуется под небольшим давлением. Также на курс российской валюты повлияет оглашение Минфином РФ объема июльских интервенций, который обещает быть еще выше предыдущего рекорда.

«Определенное влияние на позиции рубля окажут и результаты сегодняшнего аукциона Минфина, на котором ведомство планирует разместить бумаги на 30 млрд рублей. Если спрос превысит предложение, а на рынке нефти обойдется без нового приступа фиксации прибыли, сегодня у рубля будет шанс отправить доллар под отметку 63 рубля, хотя в целом диапазоны будут ограниченными», — считает Ковалев.

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