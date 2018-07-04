Москва, 4 июля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. В России значительно выросло число граждан, которые перестали экономить на лекарствах и покупают медикаменты в тех объёмах, в которых они необходимы, не обращая внимания на стоимость. Так, в 2015 году число таких граждан было 34%, в 2017 году — 35%, а в 2018 году их число возросло сразу на 14%, до 49%. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

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Следует отметить, что с учётом того, что стоимость лекарственных препаратов не снижалась, такие данные могут указывать на рост благосостояния населения страны.

Заменить дорогие импортные лекарства на доступные отечественные аналоги пытаются 17% жителей России. При этом резко снизилось число граждан, которые покупают медикаментов больше, чем обычно, — 4% в 2018 году, в 2017 году таких было 11%. Также снизилось число граждан, которые стараются покупать меньше лекарств, чтобы сэкономить, с 32% в 2017 году до 30% в 2018 году.

Опрос проведен в июне 2018 года. В опросе приняли участие 1800 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие во всех типах населённых пунктов, во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года большинство жителей России заявляли, что последние два года экономят на лекарствах. Старались подбирать более дешевые аналоги препаратов 54% опрошенных. 32% покупали препараты только при крайней необходимости. 18% сократили расходы на лекарства, а 4% респондентов вообще перестали покупать лекарства и использовали средства народной медицины.

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