Москва, 4 июля, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2018 год. Документ, датированный 3 июля, опубликован на официальном сайте правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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В законе уточняются показатели индекса роста потребительских цен, прожиточного минимума пенсионера, а также результаты исполнения бюджета фонда в 2017 году. В приложении указаны суммы распределения средств по субъектам РФ на социальные программы.

В тексте документа указано, что доходы ПФР снижаются в 2018 году на 66,8 млрд рублей, а расходы фонда, напротив, увеличиваются на 92,2 млрд рублей. Таким образом, в общей сложности расходы и доходы организации в 2018 году составят 8,266 триллиона и 8,523 триллиона рублей соответственно. Основные параметры бюджета ПФР на период 2019—2020 годов оставлены без изменений.

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Принят закон о бюджете ПФР на 2018 год с повышенным дефицитом

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бюджете Пенсионного фонда на 2018 год в третьем, окончательном чтении Госдума РФ приняла 21 июня. По расчётам правительства, доходы фонда в 2018 году окажутся меньше на 66,8 млрд рублей, чем предполагалось ранее. Уменьшится и трансферт в фонд из федерального бюджета — на 68,3 млрд рублей. А вот общие расходы ПФР увеличатся на 92,2 млрд рублей. В результате дефицита фонда достигнет 265,5 млрд рублей, что на 158,9 млрд рублей выше запланированного. Однако оставшихся в ПФР на начало 2018 года средств окажется достаточно для того, чтобы покрыть этот дефицит.