Москва, 4 июля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. На торгах в Европе 3 июля цена марки Brent повышалась до уровня $78,51, с которого последовало резкое падение до отметки $76,66. Рынок негативно отреагировал на новость от агентства Саудовской Аравии SPA, что королевство согласилось с просьбой США о повышении производства нефти, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. О своем предложении повысить добычу нефти Саудовской Аравией президент США Дональд Трамп сообщил 30 июня в своем твиттер,

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К закрытию дня цена восстановилась до $77,86. Сегодня, 4 июля, баррель Brent стоит $78,06 (+0,34%). Рынок позитивно отреагировал на отчет API. Учитывая, что сегодня в Штатах выходной день (День независимости), по нефти ожидаются ценовые колебания в диапазоне 77,10−78,50.

Еженедельный отчет Американского нефтяного института (API) показал, что на минувшей неделе в США запасы нефти сократились на 4,51 млн баррелей, запасы бензина — на 3,07 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 438 тыс. баррелей. Официальный отчет минэнерго выйдет 5 июля.

Напомним, 3 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,33%%, до $77,76 за баррель, WTI понизилась на 0,04%%, до $71,62 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,20 за баррель.

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