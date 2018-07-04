Москва, 4 июля, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Рубль частично отыграл 3 июля потери у иностранных валют. Он укрепился на фоне роста нефтяных котировок в первой половине торгов и общего улучшения ситуации с рисковыми активами на «Форекс» после заявления Народного банка Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

Управляющий Народного Банка Китая И Ган 3 июля заявил, что недавнее ослабление юаня не является результатом политики регулятора, а вызвано рыночными ожиданиями, связанными с неопределенностью в отношении торгового конфликта с США. Банк следит за ситуацией на рынке «Форекс» и будет поддерживать курс стабильным на разумном уровне.

Падение цен на нефть марки Brent с $78,52 до $76,66 имело ограниченное влияние на динамику курса рубля. Курс доллара повышался до 63,37 руб., курс евро — до 73,81. Рынок негативно отреагировал на новость от агентства Саудовской Аравии SPA, что королевство согласилось с просьбой США о повышении производства нефти.

Сегодня, 4 июля, баррель Brent стоит $78,06 (+0,34%). Цена восстановилась с минимума $76,66. Значит, нефтяной рынок сегодня поддержит российскую валюту на открытии.

Министерство финансов России 4 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей. При успешном размещении гособлигаций рубль получит поддержку.

США 4 июля празднуют День независимости. Активность на всех биржах будет низкой. В связи с этим по рублёвым парам ожидается консолидация в диапазонах 50 копеек — по 25 копеек в каждую сторону от цен закрытия во вторник (63,14 и 73,60).

Напомним, 3 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 28 коп. (-0,45%), до 63,14 руб., курс евро — на 18 коп. (-0,25%), до 73,60 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (-13.79%), евро/рубль — 343,9 млн евро (-5,78%).

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