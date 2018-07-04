Лондон, 4 июля, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Крупнейшее метаисследование показало, что у людей, иммунитет которых «вышел из-под контроля» и принялся атаковать собственные клетки организма, чаще развивается и психоз — расстройство восприятия и поведения. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Biological Psychiatry.

Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США Болезнь

До сих пор данные о возможной связи между аутоиммунными заболеваниями и психозами оставались противоречивыми. Одни работы показывали, что у людей с психозом ревматоидный артрит развивается реже, другие — что психоз часто возникает у больных целиакией. С одной стороны, это указывает на весьма вероятную связь между ними; с другой — связь остается запутанной. Поэтому Алексис Куллен (Alexis Cullen) и его коллеги из Королевского колледжа Лондона провели метаанализ, статистически обобщив данные массы проделанных ранее работ.

В общей сложности ученые рассмотрели 30 исследований с совокупной выборкой около 25 миллионов человек, авторы которых пытались найти связь между психозами и аутоиммунными заболеваниями не нейрологической природы, не затрагивающими мозг напрямую, — такими как, например, диабет I типа. При этом ревматоидный артрит из рассмотрения исключили. Работа показала, что у таких больных риск развития психотических расстройств — включая шизофрению — возрастает на целых 40 процентов.