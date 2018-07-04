Дублин, 4 июля, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Искусственный интеллект не может сравниться с человеческим, считают ученые дублинского Тринити-колледжа, сообщает Nplus1.ru.

Искусственный интеллект

По мнению профессора Тринити-колледжа (Дублин) Дэвида Тейлора, робот, внутри которого не сидит человек, — это беспилотник. Профессор считает, что у эволюции и у инженеров слишком разный подход к «сдаче-приемке проектов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, искусственный интеллект выиграл «соревнование» по установке диагнозов, в котором участвовали 15 китайских врачей.