Ереван, 4 июля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности Армении задержала директора всеармянского благотворительного фонда «Айастан» Ара Варданяна. Он подозревается в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями.

Пресс-служба СНБ Армении Ара Варданян

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СНБ Армении, под давлением фактов Варданян признался, что, владея предоставленной фонду кредитной картой на 25 млн драмов ($52 тыс.), он использовал эти средства в личных целях, в том числе делая ставки в онлайн-казино. Только за последнюю неделю Варданян с указанной карты перечислил онлайн-казино 14 млн драмов ($29,1 тыс), а в период 2016—2018 гг. эта сумма составила около 130 млн драмов ($270 тыс).

По словам задержанного, потраченные с кредитной карты средства Варданян вернул за счет сумм, пожертвованных фонду. Затем Варданян личные наличные средства перечислил бухгалтерии, тем самым скрыв факт присвоения им средств фонда.

СНБ проводит в фонде проверки, чтобы выявить возможные злоупотребления и присвоения средств, а также законности расходов пожертвованных средств.

Как сообщается на сайте фонда, согласно указу президента Армении, в 1992 году был основан всеармянский фонд «Айастан», как единственная в своем роде организация, призванная объединить армян в Армении и за ее пределами, их единомышленников, готовых приложить свои усилия на устойчивое развитие молодой Республики Армения и Нагорного Карабаха. Наряду с трудностями переходной экономики в период становления рыночных отношений, возникла необходимость решать первоочередные проблемы, возникшие вследствие катастрофического землетрясения в 1988 году, блокады страны и войны в Карабахе.

Средства фонда образуются за счет ежегодных благотворительных телемарафонов, а также, благодаря средствам, вырученным на благотворительных обедах, концертах и выставках. Средства собираются и за счет почтовых и SMS переводов, а также за счет оставленных на имя фонда завещаний и целевых вложений.

Начиная с 1996 года, ежегодно в Лос-Анджелесе проводится телемарафон, транслируемый на весь мир. На этом мероприятии сводится в один общий счет сумма, собранная в течение года в Армении, Нагорном Карабахе и диаспоре. Эта акция объединяет всех армян вокруг решения насущных проблем. Собранные на телемарафонах средства направляются на реализацию крупномасштабных программ, имеющих стратегическое значение и утвержденных ежегодным собранием совета попечителей.

Согласно уставу фонда «Айастан», фондом управляет совет попечителей во главе с действующим президентом страны. В состав совета также входят: Католикос Всех Армян, Католикос Киликийский, Католикос-патриарх Армянской католической церкви, представитель Армянской Евангелической церкви, президент НКР, премьер-министры Армении и НКР, председатели конституционного суда РА, Национального собрания РА и Центрального банка РА.

В 2012—2017 гг. фонд на телемарафонах получил пожертвования на сумму в $90 млн.