Москва, 4 июля, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Российский актёр Гоша Куценко выразил надежду на то, что в музыкальном фестивале «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» примут участие талантливые музыканты.

Цитата из к/ф «Короткие встречи». Реж. Кира Муратова. 1967. СССР Владимир Высоцкий

«Здесь все на равных условиях. Самое главное — представить действительно личность Владимира Высоцкого и иметь отношение ко всей палитре человеческого творческого начала», — сказал Куценко на пресс-конференции.

Фестиваль в этом году проводится впервые. Актёр и музыкант является членом жюри. Мероприятие проходит с 25 июня по 10 ноября в Москве.

Напомним, конкурс учреждён по инициативе Благотворительного фонда под управлением Никиты Высоцкого и приурочен к 80-летию со дня рождения актёра и автора-исполнителя Владимира Высоцкого.