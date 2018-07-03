Нуакшот, 4 июля, 2018, 00:30 — ИА Регнум. Главы государств и правительств стран Африканского союза в ходе саммита в столице Мавритании достигли договорённости о создании механизма, который позволит странам континента оказать «эффективную поддержку» процессу мирного урегулирования между Западной Сахарой и Марокко под эгидой ООН с целью скорейшей реализации права западно-сахарского народа на самоопределение, передаёт Sahara Press Service.

EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations Дети — беженцы из Западной Сахары

Как сообщается, решение об этом было принято в соответствии с рекомендациями председателя Комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата, который представил на саммите доклад по ситуации в Западной Сахаре.

Предполагается, что механизм, который будет действовать на уровне глав государств, будет работать в координации с ООН, а «при необходимости, и с другими участниками с целью мобилизации как можно более широкой поддержки усилиям ООН».

«Для Африканского союза имеет решающее значение активное участие в поиске решения конфликта в силу его ответственности за содействие миру, безопасности и стабильности на всем континенте», — заявил Муса Факи Махамат, выступая на заседании саммита.

Сообщается также, что в столице Мавритании генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали подписал документы о присоединении Западной Сахары к трём соглашениям в рамках Африканского союза. Речь идёт об Африканской конвенции об охране природы и природных ресурсов, соглашении о режиме развития минеральных ресурсов и Африканской хартии ценностей и принципов децентрализации, местного управления и местного развития .

Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО — движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала Фронт ПОЛИСАРИО легитимным представителем народа Западной Сахары.

В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооружённому конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует Миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая наблюдает за режимом прекращения огня.

На протяжении более чем двух десятилетий сторонами безуспешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко.