Дамаск, 3 июля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. По информации департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, за прошедшую неделю двадцать семь населенных пунктов в провинциях Кунейтра, Сувейда и Дераа одобрили соглашение о прекращении огня и перешли под контроль сирийского правительства.

Минобороны России Сирия

Всё это произошло благодаря работе российского Центра по примирению враждующих сторон. Местное население доброжелательно относится к офицерам ЦПВС и военнослужащим российской военной полиции.

Следует отметить, что авторитет российских военных Центра по примирению враждующих сторон и подразделений военной полиции высок и среди лидеров боевиков.

Повстанцы, как правило, в качестве одного из главных условий при заключении соглашения о прекращении огня называют передачу своего оружия и боеприпасов только военнослужащим ВС РФ, а также настаивают на их обязательном присутствии при капитуляции.

Так, 3 июля утром российские военные прибыли в город Бусра аль-Шам, чтобы принять от боевиков тяжелое и среднее оружие. Во время всей этой процедуры военнослужащие сирийской армии находились недалеко от населенного пункта и только наблюдали за процессом.