Москва, 3 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. День города в Москве в 2018 году будет отмечаться 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва готовится к новому дню

Приказом главы города также утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, который возглавит сам Сергей Собянин.

Напомним, в соответствии с законодательством Москвы День города отмечается в первую, либо во вторую субботу сентября. В 2017 году празднование 870-летия Москвы проходило 9 сентября.