Краснодар, 3 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов и администрации Кущевского района Краснодарского края заявили о готовности незамедлительно пресекать попытки дестабилизации обстановки в период уборки урожая. По данным Агенства политических новостей, попытки предпринимаются сотрудниками компании «Агрокомплекс Кущевский» объявленного в розыск бизнесмена Федора Стрельцова.

ИА REGNUM

Утром 25 июня представители «Агрокомплекса Кущевского» во главе с исполнительным директором Родионовым при помощи группы крепких парней перекрыли выезды с земельных участков, арендуемых кущевским АО «Маяк», сообщает АПН. Затем они подогнали на поле комбайн и убрали на поле семь тонн зерна, которое было отправлено на склад «Агрокомплекса Кущевский». При этом ранее собранная пшеница два дня оставалась в заблокированных на поле КАМАЗах, что в условиях 40-градусной жары могло привести к ее порче, подчеркивает издание.

Попытки захвата имущества АО «Маяк» «Агрокомплексом Кущевским» продолжаются уже несколько лет, пишет АПН. В 2011 году АО «Маяк» создавалось для управления земельными активами, ранее принадлежавшими печально известной семье Цапков. Но в дело вмешался Федор Стрельцов, бывший компаньон арестованного лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка. «Под руководством Стрельцова был предпринят вывод активов АО «Маяк» в интересах «Агрокомплекса Кущевский» на общую сумму порядка 250 млн рублей, после чего «Маяк» оказался под банкротством», — сообщает издание.

В прошлом году действия Стрельцова и его окружения получили оценку правоохранительных органов. Под следствием оказались сначала бывший генеральный директор «Маяка» Кошенок и бывший генеральный директор «Агрокомплекса Кущевского» Копыт, а в апреле этого года уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено и против самого Стрельцова. Ему удалось скрыться за границей, но, как полагает АПН, он продолжает координировать действия своих бывших подчиненных. Неоднократные обращения представителей АО «Маяк» в УВД по Кущевскому району не возымели действия — сотрудники полиции приезжали на поля «Маяка», но никак не препятствовали захватчикам урожая.

До недавнего времени, игнорируя предписания судов, «Агрокомплекс Кущевский» продолжал работу на землях «Маяка», хотя этой компании удалось найти другого партнера для уборки урожая — ООО «Импульс», пишет АПН. 21 июня на имущество «Агрокомплекса Кущевского» был наложен арест, после чего оно было передано на хранение конкурсному управляющему АО «Маяк». Это дало возможность «Импульсу» начать уборку, но в дело незамедлительно вмешались люди Стрельцова. Одновременно по Кущевской стали распространяться слухи, что «Маяк» не намерен расплачиваться с арендаторами, в связи с чем провокаторы призывали жителей станицы выходить на улицу и перекрывать федеральную трассу М4. Такой поворот событий потребовал созыва экстренного совещания в администрации Кущевского района, в ходе которого официальные лица заявили о готовности жестко реагировать на провокации. Одновременно стало известно, что ООО «Импульс» начало выплаты пайщикам АО «Маяк».