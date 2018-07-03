Москва, 3 июля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Закон о повышении НДС Госдума примет до конца июля, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Кассовый чек

Правительственный законопроект предполагает возвращение к прежней ставке НДС и его рост с 18% до 20%. Увеличение ставки произойдет в 2019 году.

«Решение по НДС — это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом», — заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Такая мера повлияет на инфляцию, в Счетной палате и ЦБ ожидают роста показателя до 0,4%.