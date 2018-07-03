Баку, 3 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Все станции метрополитена в столице Азербайджана прекратили работу из-за отключения электроэнергии в результате аварии на Мингячевирской ТЭС. Об этом сообщил журналистам представитель метрополитена Бахтияр Мамедов.

Tərxan Paşazadə Вагон в бакинском метро

По его словам, в настоящее время начаты работы по эвакуации всех пассажиров метро в соответствии с инструкциями.

Напомним, в ночь со 2 на 3 июля на Мингячевирской ТЭС вышел из строя трансформатор напряжения. Причиной ЧП власти назвали «чрезмерное использование населением электроэнергии» из-за жары.

В результате аварии оказалась обесточена большая часть Баку, а также города Сумгаит, Ширван, Гянджа, Агдаш, Барда, Гах, Загатала.