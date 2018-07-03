Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге встречаются сборные Швеции и Швейцарии. В первом тайме голов мы не увидели. И до 67-й минуты матч выглядел наиболее скучным из всех 1/8 финала. Но наконец-то счёт открыт!

ИА REGNUM Шведская болельщица

Гол забили шведы, хотя они не владели преимуществом. Виктор Линделёф подключился к атаке и отпасовал в центр Эмилю Форсбергу. Тот заложил вираж и пробил. Пробил плохо — мяч должен был уходить в руки швейцарского вратаря Яна Зоммера. Но Мануэль Аканджи, находившийся в центре вратарской, неудачно подставил ногу, и мяч срикошетил в угол ворот.

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