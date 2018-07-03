Москва, 3 июля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект о пожизненном сроке для педофилов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. Также приостанавливаются сроки давности по таким преступлениям.

Glossologist Колония особого режима «Белый лебедь»

Прописывается возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия.

«Статистика и экспертные данные свидетельствуют о том, что в результате систематического сексуального насилия над ребенком его здоровью, как правило, причиняется необратимый вред», — отмечают депутаты.

Кроме того, исключается возможность условного осуждения и отсрочки отбывания наказания для осужденных за совершение в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, а также преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

В случаях, если лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 12-летнего возраста, не установлено или не поступало сообщение о таком преступлении, сроки давности привлечения к уголовной ответственности начинают течь со дня достижения таким несовершеннолетним 18-летнего возраста.

Также законопроектом предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса положением, согласно которому сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних детей не будут течь до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.

В ходе дискуссии парламентарии сожалели, что в России отсутствует смертная казнь за такие преступления и не предусмотрена кастрация.