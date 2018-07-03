Вводится пожизненное наказание для педофилов
Москва, 3 июля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Законопроект о пожизненном сроке для педофилов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля. Также приостанавливаются сроки давности по таким преступлениям.
Прописывается возможность назначения пожизненного лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности малолетнего, влекущего тяжкие последствия.
«Статистика и экспертные данные свидетельствуют о том, что в результате систематического сексуального насилия над ребенком его здоровью, как правило, причиняется необратимый вред», — отмечают депутаты.
Кроме того, исключается возможность условного осуждения и отсрочки отбывания наказания для осужденных за совершение в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, а также преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».
В случаях, если лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 12-летнего возраста, не установлено или не поступало сообщение о таком преступлении, сроки давности привлечения к уголовной ответственности начинают течь со дня достижения таким несовершеннолетним 18-летнего возраста.
Также законопроектом предлагается дополнить статью 78 Уголовного кодекса положением, согласно которому сроки давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних детей не будут течь до момента достижения жертвой возраста совершеннолетия.
В ходе дискуссии парламентарии сожалели, что в России отсутствует смертная казнь за такие преступления и не предусмотрена кастрация.